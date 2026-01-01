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Ανδρικό φλις φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ Nike Football Παρί Σεν Ζερμέν City Side - College Navy/Λευκό

Παρί Σεν Ζερμέν City Side

Ανδρική μπλούζα φλις με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Football

89,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Εμπνευσμένο από το γήπεδο. Σχεδιασμένο για κάθε μέρα. Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Παρί Σεν Ζερμέν είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO3455-419

Παρί Σεν Ζερμέν City Side

89,99 €

Εμπνευσμένο από το γήπεδο. Σχεδιασμένο για κάθε μέρα. Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Παρί Σεν Ζερμέν είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
  • Διαχωρισμένη μεγάλη τσέπη
  • Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Φάσες: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
  • Στυλ: IO3455-419

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό φλις φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ Nike Football Παρί Σεν Ζερμέν City Side

    Παρί Σεν Ζερμέν City Side

    89,99 €

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