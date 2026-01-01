Ανδρικό φλις φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ Nike Football Παρί Σεν Ζερμέν City Side

Παρί Σεν Ζερμέν City Side
Ανδρική μπλούζα φλις με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Football
Εμπνευσμένο από το γήπεδο. Σχεδιασμένο για κάθε μέρα. Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Παρί Σεν Ζερμέν είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
- Στυλ: IO3455-419
Παρί Σεν Ζερμέν City Side
Εμπνευσμένο από το γήπεδο. Σχεδιασμένο για κάθε μέρα. Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Παρί Σεν Ζερμέν είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
- Διαχωρισμένη μεγάλη τσέπη
- Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Φάσες: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Navy/Λευκό
- Στυλ: IO3455-419
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,91 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Παρί Σεν Ζερμέν City Side