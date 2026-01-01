Ανδρικό φλις φούτερ με κουκούλα και φερμουάρ Nike Football Ίντερ City Side

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Ίντερ City Side
Ανδρική μπλούζα φλις με κουκούλα και φερμουάρ σε όλο το μήκος Nike Football
89,99 €
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Ίντερ είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Η κανονική γραμμή του έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Gold
- Στυλ: IO3442-010
Ίντερ City Side
89,99 €
Αυτή η μπλούζα με κουκούλα της Ίντερ είναι φτιαγμένη από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό. Η κανονική γραμμή του έχει χαλαρή αίσθηση στο σώμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κουκούλα με κορδόνι που σφίγγει
- Διαχωρισμένη μεγάλη τσέπη
- Ριμπ ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Φάσες: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Gold
- Στυλ: IO3442-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Ίντερ City Side
89,99 €