Ανδρικό φλις παντελόνι φόρμας Nike Club Κροατία 2026

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Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας
Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike Club
64,99 €
Το παντελόνι φόρμας Club Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις, για εντυπωσιακό, καθημερινό στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO8607-451
Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας
64,99 €
Το παντελόνι φόρμας Club Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις, για εντυπωσιακό, καθημερινό στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 80–82% βαμβάκι / 18–20% πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
- Στυλ: IO8607-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας
64,99 €