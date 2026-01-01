triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Ανδρικό φλις παντελόνι φόρμας Nike Club Κροατία 2026 - Obsidian/Λευκό

Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας

Ανδρικό παντελόνι φόρμας Nike Club

64,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το παντελόνι φόρμας Club Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις, για εντυπωσιακό, καθημερινό στιλ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: IO8607-451

Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας

64,99 €

Το παντελόνι φόρμας Club Fleece συνδυάζει το κλασικό στιλ με την απαλή άνεση του φλις, για εντυπωσιακό, καθημερινό στιλ.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 80–82% βαμβάκι / 18–20% πολυέστερ.
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: IO8607-451

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας.

    Ανδρικό φλις παντελόνι φόρμας Nike Club Κροατία 2026

    Κροατία 2026 Φλις παντελόνι φόρμας

    64,99 €

    Ολοκλήρωσε το look