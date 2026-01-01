Ανδρικό υφαντό τζάκετ Nike Air Max

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Το κλασικό στιλ Air Max συναντά την κλασική άνεση. Αυτό το απλό και κομψό τζάκετ είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο ταφτά με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνετη αίσθηση. Οι διακριτικές τσέπες με φερμουάρ στο στήθος εξασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση.