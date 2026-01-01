Ανδρικό υφαντό τζάκετ Nike Air Max

Nike Air Max
Ανδρικό υφαντό τζάκετ
Το κλασικό στιλ Air Max συναντά την κλασική άνεση. Αυτό το απλό και κομψό τζάκετ είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο ταφτά με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνετη αίσθηση. Οι διακριτικές τσέπες με φερμουάρ στο στήθος εξασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Cool Grey/Μαύρο
- Στυλ: IU5683-012
Nike Air Max
Το κλασικό στιλ Air Max συναντά την κλασική άνεση. Αυτό το απλό και κομψό τζάκετ είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο ταφτά με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα για άνετη αίσθηση. Οι διακριτικές τσέπες με φερμουάρ στο στήθος εξασφαλίζουν ασφαλή αποθήκευση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστικό τελείωμα στις μανσέτες και στη μέση
- Ελαστικό κορδόνι στην κουκούλα
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Σώμα: 94% νάιλον / 6% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Cool Grey/Μαύρο
- Στυλ: IU5683-012
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,80 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Max