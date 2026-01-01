Ανδρικό υφαντό ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Τσέλσι Strike+ SE

Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Strike+ SE
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με 100% ανακυκλωμένες ίνες
Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτό το παντελόνι διαθέτει υδροαπωθητικό νάιλον στο εξωτερικό και επένδυση από διχτυωτό υλικό για στεγνή και δροσερή αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Στυλ: IB3858-426
Τσέλσι Strike+ SE
Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτό το παντελόνι διαθέτει υδροαπωθητικό νάιλον στο εξωτερικό και επένδυση από διχτυωτό υλικό για στεγνή και δροσερή αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες με φερμουάρ
- Ελαστική ζώνη
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Στυλ: IB3858-426
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Τσέλσι Strike+ SE