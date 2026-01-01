Ανδρικό υφαντό ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Τσέλσι Strike+ SE

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτό το παντελόνι διαθέτει υδροαπωθητικό νάιλον στο εξωτερικό και επένδυση από διχτυωτό υλικό για στεγνή και δροσερή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Στυλ: IB3858-426