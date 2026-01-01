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Ανδρικό υφαντό ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Τσέλσι Strike+ SE - Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Ανακυκλωμένα υλικά

Τσέλσι Strike+ SE

Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Repel Nike

89,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με 100% ανακυκλωμένες ίνες

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτό το παντελόνι διαθέτει υδροαπωθητικό νάιλον στο εξωτερικό και επένδυση από διχτυωτό υλικό για στεγνή και δροσερή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Στυλ: IB3858-426

Τσέλσι Strike+ SE

89,99 €

Τι θα έλεγες να προσθέσεις λίγο στιλ από τη δεκαετία του '90 στη συλλογή σου με προϊόντα της Τσέλσι; Με το κλασικό λογότυπο της ομάδας και τις αγαπημένες πορτοκαλί πινελιές, αυτό το παντελόνι διαθέτει υδροαπωθητικό νάιλον στο εξωτερικό και επένδυση από διχτυωτό υλικό για στεγνή και δροσερή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπες με φερμουάρ
  • Ελαστική ζώνη
  • Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Στυλ: IB3858-426

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

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    Ανδρικό υφαντό ποδοσφαιρικό παντελόνι Nike Τσέλσι Strike+ SE

    Τσέλσι Strike+ SE

    89,99 €

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