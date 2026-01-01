Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV Nike ACG "Lunar Lake"

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Lunar Lake"
Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες
Αυτό το puffer τζάκετ ACG είναι ό,τι πρέπει για τις περιπέτειες στο κρύο, ενώ έχει και μόνωση PrimaLoft® για ζεστασιά. Όταν ζεσταίνει ο καιρός, μπορείς να διπλώσεις το τζάκετ και να το τοποθετήσεις στη δική του τσάντα που σφίγγει για εύκολη μεταφορά.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: HV1144-060
Nike ACG "Lunar Lake"
Αυτό το puffer τζάκετ ACG είναι ό,τι πρέπει για τις περιπέτειες στο κρύο, ενώ έχει και μόνωση PrimaLoft® για ζεστασιά. Όταν ζεσταίνει ο καιρός, μπορείς να διπλώσεις το τζάκετ και να το τοποθετήσεις στη δική του τσάντα που σφίγγει για εύκολη μεταφορά.
Προστασία από το κρύο
Η τεχνολογία Nike Therma-FIT ADV συνδυάζει θερμορυθμιζόμενο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ζεστή εφαρμογή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήσαμε μόνωση PrimaLoft® για την ανάλαφρη, αξιόπιστη ζεστασιά που προσφέρει. Διαθέτει σύνθεση με μικροσκοπικές ίνες που δημιουργούν θύλακες αέρα, για συγκράτηση της θερμότητας και αποβολή της υγρασίας.
Ιδανική επιλογή για υπαίθριες εξορμήσεις
Σχεδιάσαμε αυτό το πανωφόρι σε ριχτή γραμμή με ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα που είναι ιδανική για συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Ο συνδυασμός κουκούλας/καλύμματος λαιμού δίνει μεγαλύτερη κάλυψη στο κεφάλι και το πρόσωπο. Έχει σύστημα με ελαστικό κορδόνι στη μέση για να προσαρμόζεις την εφαρμογή.
Αναδιπλούμενη σχεδίαση και μαλακή αίσθηση
Αυτό το puffer τζάκετ διπλώνεται και τοποθετείται μέσα σε μια εσωτερική θήκη από διχτυωτό υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαξιλάρι στο κάμπινγκ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο φωσφοριζέ λογότυπο ACG
- Φωσφοριζέ χάντρα UFO
- Κρίκος ACG
- Τσέπες για τα χέρια με φερμουάρ
- Φερμουάρ δύο κατευθύνσεων
- Σώμα: 100% νάιλον. Υλικό επένδυσης / γέμισμα: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Μαύρο
- Στυλ: HV1144-060
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,80 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike ACG "Lunar Lake"