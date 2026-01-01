Ανδρικό τζάκετ Therma-FIT ADV Nike ACG "Lunar Lake"

Nike ACG "Lunar Lake"

349,99 €

Αυτό το puffer τζάκετ ACG είναι ό,τι πρέπει για τις περιπέτειες στο κρύο, ενώ έχει και μόνωση PrimaLoft® για ζεστασιά. Όταν ζεσταίνει ο καιρός, μπορείς να διπλώσεις το τζάκετ και να το τοποθετήσεις στη δική του τσάντα που σφίγγει για εύκολη μεταφορά.

Προστασία από το κρύο

Η τεχνολογία Nike Therma-FIT ADV συνδυάζει θερμορυθμιζόμενο ύφασμα με προηγμένη κατασκευή και χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ζεστή εφαρμογή στις χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήσαμε μόνωση PrimaLoft® για την ανάλαφρη, αξιόπιστη ζεστασιά που προσφέρει. Διαθέτει σύνθεση με μικροσκοπικές ίνες που δημιουργούν θύλακες αέρα, για συγκράτηση της θερμότητας και αποβολή της υγρασίας.

Ιδανική επιλογή για υπαίθριες εξορμήσεις

Σχεδιάσαμε αυτό το πανωφόρι σε ριχτή γραμμή με ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα που είναι ιδανική για συνδυασμούς με άλλα ρούχα. Ο συνδυασμός κουκούλας/καλύμματος λαιμού δίνει μεγαλύτερη κάλυψη στο κεφάλι και το πρόσωπο. Έχει σύστημα με ελαστικό κορδόνι στη μέση για να προσαρμόζεις την εφαρμογή.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση και μαλακή αίσθηση

Αυτό το puffer τζάκετ διπλώνεται και τοποθετείται μέσα σε μια εσωτερική θήκη από διχτυωτό υλικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαξιλάρι στο κάμπινγκ.