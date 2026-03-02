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Ανδρικό τζάκετ Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ σε όλο το μήκος - Μαύρο/Clover/Clover

Ανακυκλωμένα υλικά

Μπόστον Σέλτικς Courtside

Ανδρικό τζάκετ Nike NBA Club με φερμουάρ σε όλο το μήκος

89,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Ηχηρή υποστήριξη. Μεγάλη υπερηφάνεια. Αγαπάς την ομάδα, στη νίκη και στην ήττα. Πάντα. Αυτό το τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος δείχνει την περηφάνια σου για τους Σέλτικς και σου προσφέρει ζεστασιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Clover/Clover
  • Στυλ: HV9690-010

Μπόστον Σέλτικς Courtside

89,99 €

Ηχηρή υποστήριξη. Μεγάλη υπερηφάνεια. Αγαπάς την ομάδα, στη νίκη και στην ήττα. Πάντα. Αυτό το τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος δείχνει την περηφάνια σου για τους Σέλτικς και σου προσφέρει ζεστασιά.

Πλεονεκτήματα

  • Το ελαφρώς χνουδωτό φλις μεσαίου βάρους έχει απαλή υφή στο εξωτερικό και ελαφρώς χνουδωτή υφή στο εσωτερικό που προσφέρει άνετη και αέρινη αίσθηση. Είναι ένα άνετο κομμάτι που μπορείς να φοράς όλο τον χρόνο και ιδανική επιλογή για τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες.
  • Το κορδόνι σού επιτρέπει να φοράς την κουκούλα χαλαρή ή να τη σφίγγεις όταν κάνει κρύο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Μπλούζα με κουκούλα και κορδόνι που σφίγγει
  • Φερμουάρ σε όλο το μήκος
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ. Επένδυση κουκούλας: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Clover/Clover
  • Στυλ: HV9690-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Adamantia947604536

    Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern

Ανδρικό τζάκετ Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ σε όλο το μήκος

Μπόστον Σέλτικς Courtside

89,99 €

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