Ανδρικό τζάκετ Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ σε όλο το μήκος

Ηχηρή υποστήριξη. Μεγάλη υπερηφάνεια. Αγαπάς την ομάδα, στη νίκη και στην ήττα. Πάντα. Αυτό το τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος δείχνει την περηφάνια σου για τους Σέλτικς και σου προσφέρει ζεστασιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Clover/Clover

Στυλ: HV9690-010