Ανδρικό τζάκετ Nike NBA Club Μπόστον Σέλτικς Courtside με φερμουάρ σε όλο το μήκος

Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Ηχηρή υποστήριξη. Μεγάλη υπερηφάνεια. Αγαπάς την ομάδα, στη νίκη και στην ήττα. Πάντα. Αυτό το τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος δείχνει την περηφάνια σου για τους Σέλτικς και σου προσφέρει ζεστασιά.
Μπόστον Σέλτικς Courtside
Ηχηρή υποστήριξη. Μεγάλη υπερηφάνεια. Αγαπάς την ομάδα, στη νίκη και στην ήττα. Πάντα. Αυτό το τζάκετ με φερμουάρ σε όλο το μήκος δείχνει την περηφάνια σου για τους Σέλτικς και σου προσφέρει ζεστασιά.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Adamantia947604536
Κανονική εφαρμογή,πολύ άνετο,φανταστικό pattern
Μπόστον Σέλτικς Courtside