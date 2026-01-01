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Ανδρικό τζάκετ Jordan NBA MVP Σικάγο Μπουλς Statement Edition - Anthracite

Ανακυκλωμένα υλικά

Σικάγο Μπουλς Statement Edition

Ανδρικό τζάκετ Jordan NBA MVP

134,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με τουλάχιστον 75% ανακυκλωμένες ίνες

Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με αυτό το τζάκετ MVP Statement Edition.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite
  • Στυλ: IB0022-060

Σικάγο Μπουλς Statement Edition

134,99 €

Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με αυτό το τζάκετ MVP Statement Edition.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 100% νάιλον. Επένδυση σώματος: 100% πολυέστερ. Επένδυση στα μανίκια: 100% νάιλον.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite
  • Στυλ: IB0022-060

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

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    Ανδρικό τζάκετ Jordan NBA MVP Σικάγο Μπουλς Statement Edition

    Σικάγο Μπουλς Statement Edition

    134,99 €

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