Ανδρικό τζάκετ Jordan NBA MVP Σικάγο Μπουλς Statement Edition

Από τους δρόμους μέχρι το πρωτάθλημα, οι Σικάγο Μπουλς είναι πάντα στο μυαλό σου. Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα είτε τρέχεις στον δρόμο είτε περπατάς περήφανα μετά από σερί νικών με αυτό το τζάκετ MVP Statement Edition.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite

Στυλ: IB0022-060