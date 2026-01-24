triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 11
Ανδρικό τζάκετ φόρμας Nike Air Windrunner - Light Bone

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Air

Ανδρικό τζάκετ φόρμας Windrunner

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με 100% ανακυκλωμένες ίνες

Αθλητικό στιλ σε νέα εκδοχή για καθημερινή χρήση. Αυτό το τζάκετ φόρμας είναι φτιαγμένο από υδροαπωθητικό, υφαντό ύφασμα ταφτά, έχει επένδυση από διχτυωτό υλικό και είναι διακοσμημένο με υφαντό σιρίτι σε σχήμα που αναπαριστά την εμβληματική σχεδίαση του Windrunner. Η εξαιρετικά ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα εξασφαλίζει μοντέρνα γραμμή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone
  • Στυλ: IF1288-072

Nike Air

Έκπτωση 30

Αθλητικό στιλ σε νέα εκδοχή για καθημερινή χρήση. Αυτό το τζάκετ φόρμας είναι φτιαγμένο από υδροαπωθητικό, υφαντό ύφασμα ταφτά, έχει επένδυση από διχτυωτό υλικό και είναι διακοσμημένο με υφαντό σιρίτι σε σχήμα που αναπαριστά την εμβληματική σχεδίαση του Windrunner. Η εξαιρετικά ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα εξασφαλίζει μοντέρνα γραμμή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Φερμουάρ δύο κατευθύνσεων
  • Τσέπες για τα χέρια
  • Ελαστική ύφανση στο τελείωμα και στις μανσέτες
  • Σώμα: 100% νάιλον. Διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone
  • Στυλ: IF1288-072

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
    • Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Ανδρικό τζάκετ φόρμας Nike Air Windrunner

Nike Air

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 13