Ανδρικό τζάκετ φόρμας Nike Air Windrunner

Αθλητικό στιλ σε νέα εκδοχή για καθημερινή χρήση. Αυτό το τζάκετ φόρμας είναι φτιαγμένο από υδροαπωθητικό, υφαντό ύφασμα ταφτά, έχει επένδυση από διχτυωτό υλικό και είναι διακοσμημένο με υφαντό σιρίτι σε σχήμα που αναπαριστά την εμβληματική σχεδίαση του Windrunner. Η εξαιρετικά ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα εξασφαλίζει μοντέρνα γραμμή.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Light Bone

Στυλ: IF1288-072