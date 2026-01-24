Ανδρικό τζάκετ φόρμας Nike Air Windrunner

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με 100% ανακυκλωμένες ίνες
Αθλητικό στιλ σε νέα εκδοχή για καθημερινή χρήση. Αυτό το τζάκετ φόρμας είναι φτιαγμένο από υδροαπωθητικό, υφαντό ύφασμα ταφτά, έχει επένδυση από διχτυωτό υλικό και είναι διακοσμημένο με υφαντό σιρίτι σε σχήμα που αναπαριστά την εμβληματική σχεδίαση του Windrunner. Η εξαιρετικά ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα εξασφαλίζει μοντέρνα γραμμή.
Nike Air
Αθλητικό στιλ σε νέα εκδοχή για καθημερινή χρήση. Αυτό το τζάκετ φόρμας είναι φτιαγμένο από υδροαπωθητικό, υφαντό ύφασμα ταφτά, έχει επένδυση από διχτυωτό υλικό και είναι διακοσμημένο με υφαντό σιρίτι σε σχήμα που αναπαριστά την εμβληματική σχεδίαση του Windrunner. Η εξαιρετικά ευρύχωρη εφαρμογή στο σώμα εξασφαλίζει μοντέρνα γραμμή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air