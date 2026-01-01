Ανδρικό τζάκετ για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG

Nike ACG

119,99 €

Ανθεκτικό, υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία; Ναι. Αυτό το αντιανεμικό τζάκετ έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει από τον ήλιο ή την ελαφριά βροχή. Και όταν δεν το χρειάζεσαι, μπορείς να το τοποθετήσεις στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση.

Αναδιπλούμενη σχεδίαση

Όταν δεν χρειάζεσαι πλέον αυτό το αδιάβροχο μπουφάν, μπορείς να το τοποθετήσεις στην τσέπη με φερμουάρ στο στήθος για εύκολη αποθήκευση.

Ρυθμιζόμενες λεπτομέρειες

Ελαστικό κορδόνι που σφίγγει στην κουκούλα για ρύθμιση της κάλυψης.