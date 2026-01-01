Ανδρικό τζάκετ για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο Nike ACG

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG
Ανδρικό τζάκετ για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο
Ανθεκτικό, υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία; Ναι. Αυτό το αντιανεμικό τζάκετ έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει από τον ήλιο ή την ελαφριά βροχή. Και όταν δεν το χρειάζεσαι, μπορείς να το τοποθετήσεις στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Μαύρο/Mean Green/Summit White
- Στυλ: IF2171-009
Nike ACG
Ανθεκτικό, υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία; Ναι. Αυτό το αντιανεμικό τζάκετ έχει σχεδιαστεί για να σας προστατεύει από τον ήλιο ή την ελαφριά βροχή. Και όταν δεν το χρειάζεσαι, μπορείς να το τοποθετήσεις στη δική του τσέπη για εύκολη αποθήκευση.
Αναδιπλούμενη σχεδίαση
Όταν δεν χρειάζεσαι πλέον αυτό το αδιάβροχο μπουφάν, μπορείς να το τοποθετήσεις στην τσέπη με φερμουάρ στο στήθος για εύκολη αποθήκευση.
Ρυθμιζόμενες λεπτομέρειες
Ελαστικό κορδόνι που σφίγγει στην κουκούλα για ρύθμιση της κάλυψης.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% νάιλον
- Ανακλαστικά λογότυπα Nike ACG και Nike Swoosh
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Μαύρο/Mean Green/Summit White
- Στυλ: IF2171-009
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Nike ACG