Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Icon Edition

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Το σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Σικάγο Μπουλς Icon Edition
ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.
Το σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Σικάγο Μπουλς Icon Edition