Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition

Το σορτς Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της αγαπημένης σου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/Μαύρο

Στυλ: AJ5592-100