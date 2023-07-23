Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Το σορτς Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της αγαπημένης σου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Σικάγο Μπουλς Association Edition
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA.
Το σορτς Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της αγαπημένης σου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Σικάγο Μπουλς Association Edition