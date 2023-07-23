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Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition - Λευκό/University Red/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Σικάγο Μπουλς Association Edition

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman

69,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Το σορτς Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της αγαπημένης σου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/Μαύρο
  • Στυλ: AJ5592-100

Σικάγο Μπουλς Association Edition

69,99 €

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA.

Το σορτς Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα, πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της αγαπημένης σου ομάδας στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή εφαρμογή και άνεση.
  • Ανάλαφρο αλλά ανθεκτικό διχτυωτό ύφασμα διπλής πλέξης.
  • Ανοίγματα στο τελείωμα για ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κανονική εφαρμογή για χαλαρή, άνετη αίσθηση
  • Τσέπες στις πλαϊνές ραφές
  • 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/University Red/Μαύρο
  • Στυλ: AJ5592-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Σικάγο Μπουλς Association Edition

Σικάγο Μπουλς Association Edition

69,99 €

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