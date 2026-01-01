Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς

Ανακυκλωμένα υλικά
Ντάλας Μάβερικς
Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Στυλ: AJ5598-100
Ντάλας Μάβερικς
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.
Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Πλεονεκτήματα
- Τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Ανάλαφρο αλλά ανθεκτικό διχτυωτό ύφασμα διπλής πλέξης.
- Ανοίγματα στο τελείωμα για ελευθερία κινήσεων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες για τα χέρια
- Λογότυπα NBA και ομάδας
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/College Navy/Game Royal/Game Royal
- Στυλ: AJ5598-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ντάλας Μάβερικς