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Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition - Game Royal/College Navy/Flat Silver/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman

69,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Λευκό
  • Στυλ: AJ5599-480

Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

69,99 €

ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.

Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή εφαρμογή και άνεση.
  • Ανάλαφρο αλλά ανθεκτικό διχτυωτό ύφασμα διπλής πλέξης.
  • Ανοίγματα στο τελείωμα για ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπες στις πλαϊνές ραφές
  • 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Λευκό
  • Στυλ: AJ5599-480

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Milan723259465

    Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

69,99 €

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