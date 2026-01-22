Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Ντάλας Μάβερικς Icon Edition
ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.
Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Milan723259465
Skvělý materiál,nádherný design,velikost přesná.
Ντάλας Μάβερικς Icon Edition