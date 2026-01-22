Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition

Το σορτς Nike NBA Swingman Ντάλας Μάβερικς Icon Edition είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του NBA. Διαθέτει ύφασμα με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και πλαϊνές τσέπες για αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση. Οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο. Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/College Navy/Flat Silver/Λευκό

Στυλ: AJ5599-480