Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Το σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του ΝΒΑ.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Μπόστον Σέλτικς
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.
Το σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του ΝΒΑ.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
Gefällt mir gut.
Μπόστον Σέλτικς