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Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς - Λευκό/Clover/Clover

Ανακυκλωμένα υλικά

Μπόστον Σέλτικς

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman

69,99 €
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Το σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του ΝΒΑ.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Clover/Clover
  • Στυλ: AJ5586-100

Μπόστον Σέλτικς

69,99 €

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.

Το σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του ΝΒΑ.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση.
  • Ανάλαφρο αλλά ανθεκτικό διχτυωτό ύφασμα διπλής πλέξης.
  • Ανοίγματα στο τελείωμα για ελευθερία κινήσεων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπες για τα χέρια
  • Λογότυπα NBA και ομάδας
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Clover/Clover
  • Στυλ: AJ5586-100

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς

Μπόστον Σέλτικς

69,99 €

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