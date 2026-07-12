Ανδρικό σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς

Μπόστον Σέλτικς

69,99 €

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ NBA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΟΥ.

Το σορτς Nike NBA Swingman Μπόστον Σέλτικς είναι εμπνευσμένο από το αυθεντικό σορτς του ΝΒΑ.Διαθέτει ύφασμα που απομακρύνει τον ιδρώτα και σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν με την εμφάνιση της ομάδας σου στο γήπεδο.Οι πλαϊνές τσέπες επιτρέπουν την εύκολη αποθήκευση των απαραίτητων αντικειμένων σου.Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο με ίνες από 100% ανακυκλωμένο πολυέστερ.

Πλεονεκτήματα Τεχνολογία Dri-FIT για στεγνή και άνετη αίσθηση.

Ανάλαφρο αλλά ανθεκτικό διχτυωτό ύφασμα διπλής πλέξης.

Ανοίγματα στο τελείωμα για ελευθερία κινήσεων.