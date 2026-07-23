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Ανδρικό σορτς Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft - Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Ανδρικό σορτς Dri-FIT

94,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
Dark Hazel/Μαύρο/Velvet Brown
Camo Green/Μαύρο/Outdoor Green
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το σορτς με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IQ9048-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το σορτς με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.

Βελτιστοποιήστε την αποθεραπεία σας

Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.

Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Το απαλό ύφασμα διπλής πλέξης ImpossiblySoft έχει σχεδιαστεί για κίνηση όλη μέρα.
  • Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει έχει σούρες πίσω για δυναμικές διατάσεις.
  • Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει απαραίτητα μικροαντικείμενα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα
  • Πλαϊνές τσέπες
  • Σώμα: 48% πολυέστερ/27% μοντάλ/17% βαμβάκι/8% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες: 79% μοντάλ / 21% πολυέστερ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IQ9048-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
    • Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Really good

    AdamR641001022

    These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.

Ανδρικό σορτς Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Περισσότερες πληροφορίες

    • Όπως φαίνεται στον Braylan Shelby, ακραίο αμυντικό κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
    • Ο Shelby έχει ύψος 1,95 m και φοράει μέγεθος 2XL.

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