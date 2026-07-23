Ανδρικό σορτς Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft

Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το σορτς με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Βρες την ηρεμία σου με το Nike 24.7. Αυτό το σορτς με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, φτιαγμένο συγκεκριμένα για αποκατάσταση και καθημερινή προετοιμασία, προσφέρει μια ανανεωμένη εκδοχή της άνεσης. Χάρη στο ύφασμα ImpossiblySoft, έχει εκλεπτυσμένη, κομψή εμφάνιση και απίστευτα απαλή, λεία αίσθηση, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για την αποθεραπεία και την επιστροφή.
Με το Nike 24.7, η άνεση είναι το παν. Αυτά τα απαραίτητα κομμάτια, εμπνευσμένα από είδη υψηλών επιδόσεων, έχουν σχεδιαστεί για να σε στηρίζουν πριν και μετά την προπόνηση, ώστε να μπορείς να απολαμβάνεις κάθε στιγμή.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Really good
AdamR641001022
These shorts are incredible. This might be the best dri-fit material ever made. Great fit and length too. I don’t care for the little loop on the front at all but the hidden zipper pocket makes up for it.
Nike 24.7 ImpossiblySoft