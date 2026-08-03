Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα Nike Club

sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Σχεδιασμένο με την άνεση της σειράς Nike Club, αυτό το σορτς Alumni από French Terry ύφασμα έχει χαλαρή γραμμή στον καβάλο και στους μηρούς.
Nike Club
Σχεδιασμένο με την άνεση της σειράς Nike Club, αυτό το σορτς Alumni από French Terry ύφασμα έχει χαλαρή γραμμή στον καβάλο και στους μηρούς.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Alessio964280210
perfetti, molto comodi, li consiglio molto.
Un rosa sbiadito
DanielaV366644012
Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.
Nike Club
Απόκτησε τα κομμάτια που θέλεις για να απογειώσεις το look σου.
Ειδική σχεδίαση που δίνει σπορ αέρα στο χαρακτηριστικό σου στιλ για την εποχή.