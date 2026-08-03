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Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα Nike Club - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα

44,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
Sail/Sail/Μαύρο
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Λευκό
Obsidian/Obsidian/Λευκό
Pink Foam/Pink Foam/Λευκό
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Σχεδιασμένο με την άνεση της σειράς Nike Club, αυτό το σορτς Alumni από French Terry ύφασμα έχει χαλαρή γραμμή στον καβάλο και στους μηρούς.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Σχεδιασμένο με την άνεση της σειράς Nike Club, αυτό το σορτς Alumni από French Terry ύφασμα έχει χαλαρή γραμμή στον καβάλο και στους μηρούς.

Πλεονεκτήματα

  • Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους έχει μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό και σταθερό σχήμα, ενώ προσφέρει κυκλοφορία του αέρα και απαλότητα. Έτσι, είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι τόσο για το γυμναστήριο όσο και για τις στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ.
  • Η τσέπη πίσω είναι ιδανική για την ασφαλή αποθήκευση μικροαντικειμένων.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπες για τα χέρια
  • Ελαστική ζώνη με στρογγυλό εξωτερικό κορδόνι που σφίγγει
  • 58% βαμβάκι / 23% ρεγιόν / 19% πολυέστερ. Μπροστινή τσέπη: 100% βαμβάκι. Ζώνη: 49% ρεγιόν / 47% βαμβάκι / 4% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: FQ4950-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Το ψηλό και μεγαλόσωμο μοντέλο φοράει μέγεθος 3XL και έχει ύψος 1,96 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (58)

4.3 αστέρια

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Ανδρικό σορτς Alumni από French Terry ύφασμα Nike Club

Nike Club

44,99 €

Ολοκλήρωσε το look

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