Ανδρικό σορτς ACG Smith Summit

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG Smith Summit
Ανδρικό σορτς
Ήλιος και βροχή; Κανένα πρόβλημα. Αυτό το σορτς διαθέτει τεχνολογία ανθεκτική στις ακτίνες UV και υδροαπωθητική προστασία για τις ηλιόλουστες μέρες που περνάς βουτώντας σε ρυάκια και για τις βροχερές μέρες. Το καραβόπανο μεσαίου βάρους έχει ελαφρώς ελαστική εφαρμογή και οι τεράστιες τσέπες είναι πολυχρηστικές για την καθημερινότητά σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Στυλ: IF1308-317
ACG Smith Summit
Ήλιος και βροχή; Κανένα πρόβλημα. Αυτό το σορτς διαθέτει τεχνολογία ανθεκτική στις ακτίνες UV και υδροαπωθητική προστασία για τις ηλιόλουστες μέρες που περνάς βουτώντας σε ρυάκια και για τις βροχερές μέρες. Το καραβόπανο μεσαίου βάρους έχει ελαφρώς ελαστική εφαρμογή και οι τεράστιες τσέπες είναι πολυχρηστικές για την καθημερινότητά σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Υφαντή ετικέτα Smith Summit
- Κεντημένα λογότυπα ACG και Nike Swoosh
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ρούχο. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Σώμα: 96% νάιλον / 4% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες ψηλά: 100% πολυέστερ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Στυλ: IF1308-317
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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ACG Smith Summit