Ανδρικό σορτς ACG Smith Summit

Ήλιος και βροχή; Κανένα πρόβλημα. Αυτό το σορτς διαθέτει τεχνολογία ανθεκτική στις ακτίνες UV και υδροαπωθητική προστασία για τις ηλιόλουστες μέρες που περνάς βουτώντας σε ρυάκια και για τις βροχερές μέρες. Το καραβόπανο μεσαίου βάρους έχει ελαφρώς ελαστική εφαρμογή και οι τεράστιες τσέπες είναι πολυχρηστικές για την καθημερινότητά σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Στυλ: IF1308-317