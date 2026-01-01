Ανδρικό σορτς προπόνησης Jordan Dri-FIT NBA Σικάγο Μπουλς Courtside από διχτυωτό υλικό

Ανακυκλωμένα υλικά
Σικάγο Μπουλς Courtside
Ανδρικό σορτς προπόνησης Jordan Dri-FIT NBA από διχτυωτό υλικό
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Η αγάπη για την ομάδα είναι αιώνια. Και η αφοσίωσή σου στους Μπουλς; Σταθερή, ριζωμένη. Αυτό το σορτς προπόνησης με όψη τατουάζ δείχνει την ακλόνητη αφοσίωσή σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HV9705-010
Σικάγο Μπουλς Courtside
Η αγάπη για την ομάδα είναι αιώνια. Και η αφοσίωσή σου στους Μπουλς; Σταθερή, ριζωμένη. Αυτό το σορτς προπόνησης με όψη τατουάζ δείχνει την ακλόνητη αφοσίωσή σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Πλαϊνές τσέπες
- Σώμα/υλικό επένδυσης: 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/University Red
- Στυλ: HV9705-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Σικάγο Μπουλς Courtside