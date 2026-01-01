Ανδρικό σορτς προπόνησης Jordan Dri-FIT NBA Σικάγο Μπουλς Courtside από διχτυωτό υλικό

Σικάγο Μπουλς Courtside

74,99 €

Η αγάπη για την ομάδα είναι αιώνια. Και η αφοσίωσή σου στους Μπουλς; Σταθερή, ριζωμένη. Αυτό το σορτς προπόνησης με όψη τατουάζ δείχνει την ακλόνητη αφοσίωσή σου, ενώ διαθέτει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.