Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm

Nike DNA Academy

34,99 €

Προσπαθείς να εξασκηθείς; Αυτό το σορτς είναι αρκετά ψηλόμεσο, ώστε να μπορείς να τα δώσεις όλα χωρίς ενοχλήσεις από το ύφασμα. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο εξασκείς τους συνδυασμούς σου.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.