Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm

Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Προσπαθείς να εξασκηθείς; Αυτό το σορτς είναι αρκετά ψηλόμεσο, ώστε να μπορείς να τα δώσεις όλα χωρίς ενοχλήσεις από το ύφασμα. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο εξασκείς τους συνδυασμούς σου.
Nike DNA Academy
Προσπαθείς να εξασκηθείς; Αυτό το σορτς είναι αρκετά ψηλόμεσο, ώστε να μπορείς να τα δώσεις όλα χωρίς ενοχλήσεις από το ύφασμα. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο εξασκείς τους συνδυασμούς σου.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy