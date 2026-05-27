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Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike DNA Academy

Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT 20 cm

34,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Προσπαθείς να εξασκηθείς; Αυτό το σορτς είναι αρκετά ψηλόμεσο, ώστε να μπορείς να τα δώσεις όλα χωρίς ενοχλήσεις από το ύφασμα. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο εξασκείς τους συνδυασμούς σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

Προσπαθείς να εξασκηθείς; Αυτό το σορτς είναι αρκετά ψηλόμεσο, ώστε να μπορείς να τα δώσεις όλα χωρίς ενοχλήσεις από το ύφασμα. Διαθέτει τεχνολογία Nike Dri-FIT, για στεγνή και άνετη αίσθηση όσο εξασκείς τους συνδυασμούς σου.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Μήκος εσωτερικής ραφής 20 cm
  • Πλεκτό ύφασμα με πρόσοψη από διχτυωτό υλικό και λεία υφή στο εσωτερικό
  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Πλαϊνές τσέπες
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IQ8608-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Ανδρικό σορτς μπάσκετ Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm

Nike DNA Academy

34,99 €

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