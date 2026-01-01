Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς Nike AeroSwift 5 cm

Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτό το ανάλαφρο υφαντό σορτς διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση. Δύο τσέπες στο σλιπ επιτρέπουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων, ενώ στην εξωτερική τσέπη με φερμουάρ στο πίσω μέρος μπορείς να αποθηκεύεις με ασφάλεια το τηλέφωνό σου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Στυλ: IR4445-010