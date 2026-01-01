Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς Nike AeroSwift 5 cm

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς 5 cm
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτό το ανάλαφρο υφαντό σορτς διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση. Δύο τσέπες στο σλιπ επιτρέπουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων, ενώ στην εξωτερική τσέπη με φερμουάρ στο πίσω μέρος μπορείς να αποθηκεύεις με ασφάλεια το τηλέφωνό σου, από την αρχή μέχρι το τέλος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Στυλ: IR4445-010
Nike AeroSwift
Βρες την απόλυτη συγκέντρωση και τρέξε. Αυτό το ανάλαφρο υφαντό σορτς διαθέτει προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση. Δύο τσέπες στο σλιπ επιτρέπουν την αποθήκευση μικροαντικειμένων, ενώ στην εξωτερική τσέπη με φερμουάρ στο πίσω μέρος μπορείς να αποθηκεύεις με ασφάλεια το τηλέφωνό σου, από την αρχή μέχρι το τέλος.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Το υφαντό ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις έχει σχεδιαστεί για να είναι εύκαμπτο προς κάθε κατεύθυνση, ενώ τα ανοίγματα αερισμού στο τελείωμα προσφέρουν βέλτιστη ελευθερία κινήσεων σε κάθε σου βήμα.
- Η ζώνη Flyvent συνδυάζει ελαστικό και διχτυωτό υλικό για αεριζόμενη, σφιχτή εφαρμογή.
- Η επένδυση εσωτερικού σορτς προσφέρει στήριξη και κάλυψη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 88% πολυέστερ / 12% σπάντεξ. Λάστιχο: 73% νάιλον / 27% σπάντεξ. Επένδυση: 89% πολυέστερ/11% σπάντεξ.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
- Στυλ: IR4445-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift