Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς Nike AeroSwift 5 cm

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike AeroSwift
Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς 5 cm
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Αυτό το σορτς AeroSwift σχεδιάστηκε για αγώνες και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις όλες τις δυσκολίες για να αγωνιστείς μαζί με τους καλύτερους. Το ανάλαφρο υφαντό υλικό συμβάλλει στην απομάκρυνση του ιδρώτα, ενώ η πλεκτή επένδυση προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι. Οι τέσσερις τσέπες είναι ό,τι πρέπει για τζελ, σνακ και άλλα αντικείμενα που χρειάζεσαι την ημέρα του αγώνα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
- Στυλ: IH6937-394
Nike AeroSwift
Αυτό το σορτς AeroSwift σχεδιάστηκε για αγώνες και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις όλες τις δυσκολίες για να αγωνιστείς μαζί με τους καλύτερους. Το ανάλαφρο υφαντό υλικό συμβάλλει στην απομάκρυνση του ιδρώτα, ενώ η πλεκτή επένδυση προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι. Οι τέσσερις τσέπες είναι ό,τι πρέπει για τζελ, σνακ και άλλα αντικείμενα που χρειάζεσαι την ημέρα του αγώνα.
Προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή.
Σχεδίαση για άνετη κίνηση
Το υφαντό ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις έχει σχεδιαστεί για κίνηση προς κάθε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας άνετη αίσθηση στο τρέξιμο. Οι ανανεωμένες πλαϊνές ραφές εκτείνονται χαμηλότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις για πρόσθετη κάλυψη. Η ζώνη Flyvent συνδυάζει ελαστικό και διχτυωτό υλικό για αεριζόμενη, σφιχτή εφαρμογή.
Σχεδίαση για ταχύτητα
Η συλλογή AeroSwift περιλαμβάνει τον κορυφαίο εξοπλισμό της Nike για αγώνες δρόμου. Αυτά τα ρούχα είναι φτιαγμένα για να προσφέρουν ταχύτητα, άριστες επιδόσεις και κάλυψη χωρίς ενοχλήσεις.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 88% πολυέστερ, 12% σπάντεξ. Λάστιχο: 73% νάιλον / 27% σπάντεξ. Υλικό επένδυσης: 89% πολυέστερ / 11% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Barely Green/Lapis
- Στυλ: IH6937-394
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,79 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Nike AeroSwift