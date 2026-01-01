Ανδρικό σορτς για τρέξιμο Dri-FIT ADV με επένδυση εσωτερικού σορτς Nike AeroSwift 5 cm

Nike AeroSwift

84,99 €

Αυτό το σορτς AeroSwift σχεδιάστηκε για αγώνες και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις όλες τις δυσκολίες για να αγωνιστείς μαζί με τους καλύτερους. Το ανάλαφρο υφαντό υλικό συμβάλλει στην απομάκρυνση του ιδρώτα, ενώ η πλεκτή επένδυση προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι. Οι τέσσερις τσέπες είναι ό,τι πρέπει για τζελ, σνακ και άλλα αντικείμενα που χρειάζεσαι την ημέρα του αγώνα.

Προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση του ιδρώτα, με προηγμένη κατασκευή για δροσερή εφαρμογή και ζώνες κυκλοφορίας του αέρα για στεγνή και άνετη αίσθηση κάθε στιγμή. Σχεδίαση για άνετη κίνηση Το υφαντό ύφασμα με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις έχει σχεδιαστεί για κίνηση προς κάθε κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας άνετη αίσθηση στο τρέξιμο. Οι ανανεωμένες πλαϊνές ραφές εκτείνονται χαμηλότερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκδόσεις για πρόσθετη κάλυψη. Η ζώνη Flyvent συνδυάζει ελαστικό και διχτυωτό υλικό για αεριζόμενη, σφιχτή εφαρμογή. Σχεδίαση για ταχύτητα Η συλλογή AeroSwift περιλαμβάνει τον κορυφαίο εξοπλισμό της Nike για αγώνες δρόμου. Αυτά τα ρούχα είναι φτιαγμένα για να προσφέρουν ταχύτητα, άριστες επιδόσεις και κάλυψη χωρίς ενοχλήσεις.