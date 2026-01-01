Ανδρικό σορτς για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 15 cm ACG "Chamo Camo"

ACG "Chamo Camo"

69,99 €

Τρέξε αμέτρητα χιλιόμετρα με αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο σορτς. Επιπλέον, προσθέσαμε φάσες με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις για κίνηση χωρίς περιορισμούς. Οι τέσσερις τσέπες επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενά σου ενώ τρέχεις.

Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή. Οι φάσες με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις σε βοηθούν να κινείσαι χωρίς περιορισμούς.

Αποθήκευση για τον ανώμαλο δρόμο

Αυτό το σορτς έχει τέσσερις τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες και δύο τσέπες πίσω, για να αποθηκεύεις τα απαραίτητα αντικείμενά σου.