Ανδρικό σορτς για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 15 cm ACG "Chamo Camo"

Ανακυκλωμένα υλικά
ACG "Chamo Camo"
Ανδρικό σορτς για τρέξιμο σε ανώμαλο δρόμο με επένδυση εσωτερικού σλιπ 15 cm
Τρέξε αμέτρητα χιλιόμετρα με αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο σορτς. Επιπλέον, προσθέσαμε φάσες με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις για κίνηση χωρίς περιορισμούς. Οι τέσσερις τσέπες επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενά σου ενώ τρέχεις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
- Στυλ: IM5134-355
ACG "Chamo Camo"
Τρέξε αμέτρητα χιλιόμετρα με αυτό το ανάλαφρο και αεριζόμενο σορτς. Επιπλέον, προσθέσαμε φάσες με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις για κίνηση χωρίς περιορισμούς. Οι τέσσερις τσέπες επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στα απαραίτητα αντικείμενά σου ενώ τρέχεις.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή. Οι φάσες με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις σε βοηθούν να κινείσαι χωρίς περιορισμούς.
Αποθήκευση για τον ανώμαλο δρόμο
Αυτό το σορτς έχει τέσσερις τσέπες, δύο πλαϊνές τσέπες και δύο τσέπες πίσω, για να αποθηκεύεις τα απαραίτητα αντικείμενά σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 100% πολυέστερ. Φάσα: 80% πολυέστερ / 20% σπάντεξ. Επένδυση: 92% πολυέστερ/8% σπάντεξ.
- Ελαστικό τελείωμα στο υλικό επένδυσης του εσωτερικού σλιπ
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Ανακλαστικά λογότυπα ACG και Nike Swoosh
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sequoia/Light Army/Summit White
- Στυλ: IM5134-355
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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ACG "Chamo Camo"