Ανδρικό σορτς από French Terry ύφασμα με άνετη εφαρμογή Nike Club

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Nike Club
Ανδρικό σορτς Flow από French Terry ύφασμα
49,99 €
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το σορτς σού επιτρέπει να ανακαλύψεις τη δική σου αρμονία με το άνετο French Terry ύφασμα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Phantom
- Στυλ: IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το σορτς σού επιτρέπει να ανακαλύψεις τη δική σου αρμονία με το άνετο French Terry ύφασμα.
Πλεονεκτήματα
- Το French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους είναι φυσικά αεριζόμενο με απαλή μπουκλέ ύφανση στο εσωτερικό.
- Η σχεδίαση σε κανονική γραμμή έχει χαλαρή αίσθηση στον καβάλο και στους μηρούς.
- Μήκος εσωτερικής ραφής που φτάνει πάνω από το γόνατο.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κεντημένο λογότυπο Nike Futura στην πίσω τσέπη
- Τσέπες για τα χέρια
- Πίσω τσέπη που κουμπώνει με σούστα
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων): 100% βαμβάκι. Τσέπη πίσω: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Phantom
- Στυλ: IQ7658-323
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club
49,99 €