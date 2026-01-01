Ανδρικό σορτς από French Terry ύφασμα με άνετη εφαρμογή Nike Club

Αν αναζητάς ένα κλασικό κομμάτι, γίνε μέλος του Club. Αυτό το σορτς σού επιτρέπει να ανακαλύψεις τη δική σου αρμονία με το άνετο French Terry ύφασμα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Fir/Phantom

Στυλ: IQ7658-323