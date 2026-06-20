Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Alexia Putellas

Γιόρτασε με στιλ την ήδη κορυφαία καριέρα της Alexia Putellas. Αυτό το T-Shirt από 100% βαμβακερό ύφασμα σε κανονική γραμμή χαρίζει άνετη εφαρμογή για τις υψηλές επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και τις χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας. Αν φοράς συνήθως ανδρικά στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις το συνηθισμένο σου μέγεθος. Αν φοράς συνήθως γυναικεία στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις ένα μέγεθος μικρότερο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο

Στυλ: JF6430-010