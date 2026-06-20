Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Alexia Putellas

Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Γιόρτασε με στιλ την ήδη κορυφαία καριέρα της Alexia Putellas. Αυτό το T-Shirt από 100% βαμβακερό ύφασμα σε κανονική γραμμή χαρίζει άνετη εφαρμογή για τις υψηλές επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και τις χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας. Αν φοράς συνήθως ανδρικά στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις το συνηθισμένο σου μέγεθος. Αν φοράς συνήθως γυναικεία στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις ένα μέγεθος μικρότερο.
Alexia Putellas
Γιόρτασε με στιλ την ήδη κορυφαία καριέρα της Alexia Putellas. Αυτό το T-Shirt από 100% βαμβακερό ύφασμα σε κανονική γραμμή χαρίζει άνετη εφαρμογή για τις υψηλές επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και τις χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας. Αν φοράς συνήθως ανδρικά στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις το συνηθισμένο σου μέγεθος. Αν φοράς συνήθως γυναικεία στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις ένα μέγεθος μικρότερο.
5 αστέρια
Alexia la reina
SoukaïnaD804629334
Très beau t-shirt d’Alexia Putellas
Alexia Putellas