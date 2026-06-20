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Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Alexia Putellas - Μαύρο

Alexia Putellas

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike

34,99 €

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Γιόρτασε με στιλ την ήδη κορυφαία καριέρα της Alexia Putellas. Αυτό το T-Shirt από 100% βαμβακερό ύφασμα σε κανονική γραμμή χαρίζει άνετη εφαρμογή για τις υψηλές επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και τις χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας. Αν φοράς συνήθως ανδρικά στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις το συνηθισμένο σου μέγεθος. Αν φοράς συνήθως γυναικεία στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις ένα μέγεθος μικρότερο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: JF6430-010

Alexia Putellas

34,99 €

Γιόρτασε με στιλ την ήδη κορυφαία καριέρα της Alexia Putellas. Αυτό το T-Shirt από 100% βαμβακερό ύφασμα σε κανονική γραμμή χαρίζει άνετη εφαρμογή για τις υψηλές επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και τις χαλαρές στιγμές της καθημερινότητας. Αν φοράς συνήθως ανδρικά στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις το συνηθισμένο σου μέγεθος. Αν φοράς συνήθως γυναικεία στιλ, σου συνιστούμε να παραγγείλεις ένα μέγεθος μικρότερο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: JF6430-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Alexia la reina

    SoukaïnaD804629334

    Très beau t-shirt d’Alexia Putellas

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Alexia Putellas

Alexia Putellas

34,99 €

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