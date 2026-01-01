Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Κροατία 2026

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Κροατία 2026 T-Shirt
Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike
29,99 €
Δείξε σε όλους ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα με αυτό το T-Shirt. Είναι φτιαγμένο από απαλό ύφασμα για άνετη εφαρμογή. Χαρακτηριστικό έμβλημα και χρώματα που τονίζουν την περηφάνια σου.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Hyper Royal/University Red
- Στυλ: IO8647-100
Κροατία 2026 T-Shirt
29,99 €
Δείξε σε όλους ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα με αυτό το T-Shirt. Είναι φτιαγμένο από απαλό ύφασμα για άνετη εφαρμογή. Χαρακτηριστικό έμβλημα και χρώματα που τονίζουν την περηφάνια σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% βαμβάκι
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Hyper Royal/University Red
- Στυλ: IO8647-100
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Κροατία 2026 T-Shirt
29,99 €