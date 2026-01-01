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Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Κροατία 2026 - Λευκό/Hyper Royal/University Red

Κροατία 2026 T-Shirt

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike

29,99 €
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Δείξε σε όλους ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα με αυτό το T-Shirt. Είναι φτιαγμένο από απαλό ύφασμα για άνετη εφαρμογή. Χαρακτηριστικό έμβλημα και χρώματα που τονίζουν την περηφάνια σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Hyper Royal/University Red
  • Στυλ: IO8647-100

Κροατία 2026 T-Shirt

29,99 €

Δείξε σε όλους ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα με αυτό το T-Shirt. Είναι φτιαγμένο από απαλό ύφασμα για άνετη εφαρμογή. Χαρακτηριστικό έμβλημα και χρώματα που τονίζουν την περηφάνια σου.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Hyper Royal/University Red
  • Στυλ: IO8647-100

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Κροατία 2026

    Κροατία 2026 T-Shirt

    29,99 €

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