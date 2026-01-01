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Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Premium - Μαύρο

Ατλέτικο Μαδρίτης Premium

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike

39,99 €

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Premium.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IM1684-010

Ατλέτικο Μαδρίτης Premium

39,99 €

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα με αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Premium.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IM1684-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

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    Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Premium

    Ατλέτικο Μαδρίτης Premium

    39,99 €

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