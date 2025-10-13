Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90

Τσέλσι

20,99 € 29,99 € Έκπτωση 30

Αυτό το T-Shirt της Τσέλσι σε χαλαρή γραμμή αποτυπώνει την ενέργεια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έτσι, μπορείς να στηρίζεις την ομάδα όλη τη σεζόν απολαμβάνοντας καθημερινό στιλ και άνεση.

Behind The Design: Total 90 Σχεδιασμένη για να παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και στα 90 λεπτά ενός αγώνα, η συλλογή Total 90 έγινε μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000, χάρη στις καμπυλωτές γραμμές, στα ασύμμετρα σχέδια και στον συνδυασμό των υλικών της. Αυτή η επανέκδοση φέρνει την ίδια ενέργεια σε μια νέα γενιά παικτών και οπαδών.