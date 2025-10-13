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Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90 - Obsidian

Τσέλσι

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike Total 90

Έκπτωση 30

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Αυτό το T-Shirt της Τσέλσι σε χαλαρή γραμμή αποτυπώνει την ενέργεια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έτσι, μπορείς να στηρίζεις την ομάδα όλη τη σεζόν απολαμβάνοντας καθημερινό στιλ και άνεση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
  • Στυλ: HV4918-451

Τσέλσι

Έκπτωση 30

Αυτό το T-Shirt της Τσέλσι σε χαλαρή γραμμή αποτυπώνει την ενέργεια από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έτσι, μπορείς να στηρίζεις την ομάδα όλη τη σεζόν απολαμβάνοντας καθημερινό στιλ και άνεση.

Behind The Design: Total 90

Σχεδιασμένη για να παρέχει κορυφαίες επιδόσεις και στα 90 λεπτά ενός αγώνα, η συλλογή Total 90 έγινε μία από τις εμβληματικές εμφανίσεις της δεκαετίας του 2000, χάρη στις καμπυλωτές γραμμές, στα ασύμμετρα σχέδια και στον συνδυασμό των υλικών της. Αυτή η επανέκδοση φέρνει την ίδια ενέργεια σε μια νέα γενιά παικτών και οπαδών.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian
  • Στυλ: HV4918-451

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,88 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Τσέλσι Nike Total 90

Τσέλσι

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look

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