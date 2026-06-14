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Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Nike - Μαύρο

Ατλέτικο Μαδρίτης

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Nike

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε χαλαρή γραμμή.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IB3906-010

Ατλέτικο Μαδρίτης

Έκπτωση 30

Δείξε την αγάπη σου για την ομάδα φορώντας αυτό το T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης σε χαλαρή γραμμή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο
  • Στυλ: IB3906-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Great

    Kyan245463646

    Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό T-Shirt Ατλέτικο Μαδρίτης Nike

Ατλέτικο Μαδρίτης

Έκπτωση 30

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