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Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ φλις με κουκούλα Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club - Μαύρο/Sport Red

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ φλις με κουκούλα Nike

Έκπτωση 30

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sport Red
  • Στυλ: HM2854-010

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Έκπτωση 30

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.

Πλεονεκτήματα

  • Το κορδόνι που σφίγγει σε βοηθά να φοράς την κουκούλα χαλαρή ή να τη σφίγγεις όταν κάνει κρύο.
  • Η ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στο τελείωμα εξασφαλίζει τη σταθερή εφαρμογή της μπλούζας με κουκούλα κατά την κίνηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Υλικό επένδυσης κουκούλας: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sport Red
  • Στυλ: HM2854-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90

    Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ φλις με κουκούλα Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Έκπτωση 30

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