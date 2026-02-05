Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ φλις με κουκούλα Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club

stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90
Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
Ατλέτικο Μαδρίτης Club
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.
5 αστέρια
stefano170216636a714f8fa84c9b08317f5d90
Felpa comoda come tutte quelle Nike inutile. la M va benissimo
Ατλέτικο Μαδρίτης Club