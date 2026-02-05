Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ φλις με κουκούλα Nike Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το φούτερ με κουκούλα είναι φτιαγμένο από φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή, που έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sport Red

Στυλ: HM2854-010