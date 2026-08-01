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Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Τσέλσι Nike Club - Bright Blue/Λευκό

Τσέλσι Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike

69,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους είναι ελαφρώς χνουδωτό στο εσωτερικό και έχει λεία υφή στο εξωτερικό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3419-452

Τσέλσι Club

69,99 €

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους είναι ελαφρώς χνουδωτό στο εσωτερικό και έχει λεία υφή στο εξωτερικό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη μπροστά
  • Σώμα / υλικό επένδυσης κουκούλας: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3419-452

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Τσέλσι Nike Club

Τσέλσι Club

69,99 €

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