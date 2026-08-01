Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Τσέλσι Nike Club

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Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους είναι ελαφρώς χνουδωτό στο εσωτερικό και έχει λεία υφή στο εξωτερικό.