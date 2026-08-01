Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Τσέλσι Nike Club

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους είναι ελαφρώς χνουδωτό στο εσωτερικό και έχει λεία υφή στο εξωτερικό.
Τσέλσι Club
Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Τσέλσι. Το φλις μεσαίου βάρους είναι ελαφρώς χνουδωτό στο εσωτερικό και έχει λεία υφή στο εξωτερικό.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Τσέλσι Club