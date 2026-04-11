Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Αγγλία Nike Club

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Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Αγγλία. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.