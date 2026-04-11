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Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Αγγλία Nike Club - Midnight Navy/Λευκό

Αγγλία Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Nike

69,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Αγγλία. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB6297-410

Αγγλία Club

69,99 €

Μην αφήνεις ποτέ το κρύο να είναι ο λόγος που δεν υποστηρίζεις την Αγγλία. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Τσέπη μπροστά
  • 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB6297-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ με κουκούλα Αγγλία Nike Club

Αγγλία Club

69,99 €

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