triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ από ύφασμα French Terry με κουκούλα Nike Club Βραζιλία - Coastal Blue/Light Menta

Βραζιλία Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ από French Terry ύφασμα με κουκούλα Nike

69,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για τη Βραζιλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Αυτή η χαλαρή μπλούζα με κουκούλα είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους με απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό. Επιπλέον, προσφέρει αεριζόμενη και άνετη εφαρμογή για να τη φοράς όλο τον χρόνο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Coastal Blue/Light Menta
  • Στυλ: IB6300-433

Βραζιλία Club

69,99 €

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για τη Βραζιλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Αυτή η χαλαρή μπλούζα με κουκούλα είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους με απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό. Επιπλέον, προσφέρει αεριζόμενη και άνετη εφαρμογή για να τη φοράς όλο τον χρόνο.

Πλεονεκτήματα

  • Η ριμπ ύφανση στις μανσέτες και στο τελείωμα προσφέρει σταθερή εφαρμογή της μπλούζας με κουκούλα κατά την κίνηση.
  • Το κορδόνι σού επιτρέπει να φοράς την κουκούλα χαλαρή ή να τη σφίγγεις όταν κάνει κρύο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα/επένδυση κουκούλας: 80% βαμβάκι/20% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Coastal Blue/Light Menta
  • Στυλ: IB6300-433

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,78 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

1 αστέρι

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ από ύφασμα French Terry με κουκούλα Nike Club Βραζιλία

Βραζιλία Club

69,99 €

Ολοκλήρωσε το look