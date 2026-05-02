Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ από ύφασμα French Terry με κουκούλα Nike Club Βραζιλία

Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για τη Βραζιλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Αυτή η χαλαρή μπλούζα με κουκούλα είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους με απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό. Επιπλέον, προσφέρει αεριζόμενη και άνετη εφαρμογή για να τη φοράς όλο τον χρόνο.
Βραζιλία Club
Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για τη Βραζιλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Αυτή η χαλαρή μπλούζα με κουκούλα είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους με απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό. Επιπλέον, προσφέρει αεριζόμενη και άνετη εφαρμογή για να τη φοράς όλο τον χρόνο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
1 αστέρι
Y brasa 😡
Ohha
It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.
Βραζιλία Club