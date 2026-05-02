Ανδρικό ποδοσφαιρικό φούτερ από ύφασμα French Terry με κουκούλα Nike Club Βραζιλία

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για τη Βραζιλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Αυτή η χαλαρή μπλούζα με κουκούλα είναι φτιαγμένη από French Terry ύφασμα μεσαίου βάρους με απαλή αίσθηση στο εξωτερικό και μπουκλέ ύφανση με λεία υφή στο εσωτερικό. Επιπλέον, προσφέρει αεριζόμενη και άνετη εφαρμογή για να τη φοράς όλο τον χρόνο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Coastal Blue/Light Menta

Στυλ: IB6300-433