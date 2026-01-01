Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Nike Dri-FIT Energy Αγγλίας

Ανακυκλωμένα υλικά
Energy Αγγλίας
Ανδρικό ποδοσφαιρικό υφαντό παντελόνι Nike Dri-FIT
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτό το παντελόνι εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Λευκό
- Στυλ: IH1880-451
Energy Αγγλίας
Με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τη δεκαετία του '90 και ειδικό σχέδιο για την ομάδα, αυτό το παντελόνι εθνικής Αγγλίας προσφέρει ένα διαχρονικό σχέδιο με τεχνολογία που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Το υδροαπωθητικό φινίρισμα προσφέρει προστασία από τον βροχερό καιρό.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 85% πολυέστερ / 15% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Λευκό
- Στυλ: IH1880-451
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Energy Αγγλίας