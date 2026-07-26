Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ φόρμας Nike Dri-FIT Βραζιλίας

Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Υποστήριξε την αγαπημένη σου χώρα με αυτό το ευρύχωρο τζάκετ φόρμας εθνικής Βραζιλίας. Κατασκευασμένο με διχτυωτό υλικό μεσαίου βάρους και διπλής στρώσης, εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα για δροσερή αίσθηση στις υψηλές θερμοκρασίες.
Βραζιλία
Υποστήριξε την αγαπημένη σου χώρα με αυτό το ευρύχωρο τζάκετ φόρμας εθνικής Βραζιλίας. Κατασκευασμένο με διχτυωτό υλικό μεσαίου βάρους και διπλής στρώσης, εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα για δροσερή αίσθηση στις υψηλές θερμοκρασίες.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
Too Heavy
RumiC
Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !
Brazil jacket
Linny
[This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!
Gregory
Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.
Βραζιλία