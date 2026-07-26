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Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ φόρμας Nike Dri-FIT Βραζιλίας - Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold

Βραζιλία

Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ παρουσίασης Nike Dri-FIT

119,99 €
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Υποστήριξε την αγαπημένη σου χώρα με αυτό το ευρύχωρο τζάκετ φόρμας εθνικής Βραζιλίας. Κατασκευασμένο με διχτυωτό υλικό μεσαίου βάρους και διπλής στρώσης, εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα για δροσερή αίσθηση στις υψηλές θερμοκρασίες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Στυλ: IH1757-369

Βραζιλία

119,99 €

Υποστήριξε την αγαπημένη σου χώρα με αυτό το ευρύχωρο τζάκετ φόρμας εθνικής Βραζιλίας. Κατασκευασμένο με διχτυωτό υλικό μεσαίου βάρους και διπλής στρώσης, εξασφαλίζει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα για δροσερή αίσθηση στις υψηλές θερμοκρασίες.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Η διάφανη σχεδίαση αναδεικνύει τη φανέλα που φοράς από κάτω.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Φερμουάρ σε όλο το μήκος
  • Τσέπες με φερμουάρ
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
  • Στυλ: IH1757-369

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,84 m
    • Φαρδιά εφαρμογή: χαλαρή, ευρύχωρη σχεδίαση
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

4.3 αστέρια

  • Too Heavy

    RumiC

    Too heavy ! Its supposed to be a summer time jacket and it weighs a ton !

  • Brazil jacket

    Linny

    [This review was collected as part of a promotion.] My husband absolutely loves this jacket! Brazil is his favorite team, so he was excited to get it. The fit is great, and the material is lightweight and breezy, making it perfect for cool mornings, evenings, or layering without feeling bulky. The quality is excellent, and the design looks even better in person.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • Goooooooooal!!!!!!!!!!!!!!!

    Gregory

    Nike out did themselves with jackets simplistic yet functional on hot/warm with this jacket. Ideal for the weather during World Cup Matches.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό τζάκετ φόρμας Nike Dri-FIT Βραζιλίας

Βραζιλία

119,99 €

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