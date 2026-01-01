Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτσάκι Nike ACG Dri-FIT Replica Ίντερ 2026 Stadium SE

Ανακυκλωμένα υλικά
Ίντερ 2026 Stadium SE
Ανδρικό σορτσάκι ποδοσφαίρου Nike ACG Dri-FIT Replica
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένο από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτό το σορτσάκι-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε κάτι περισσότερο από το σορτς.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Safety Orange
- Στυλ: IB3151-010
Ίντερ 2026 Stadium SE
Για πρώτη φορά, η ACG μεταφέρει την Ίντερ από το γήπεδο στις Άλπεις. Εμπνευσμένο από τη σύνδεση των Μιλανέζων με την ύπαιθρο, με αυτό το σορτσάκι-αντίγραφο, μπορείς να δείχνεις την υποστήριξή σου για την ομάδα σε οποιοδήποτε υψόμετρο. Αν όμως ανεβείς πολύ ψηλά, φόρεσε κάτι περισσότερο από το σορτς.
Σχεδίαση εμπνευσμένη από τους επαγγελματίες
Η συλλογή Stadium συνδυάζει λεπτομέρειες της αυθεντικής σχεδίασης με τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρει αγωνιστικό στιλ εμπνευσμένο από την αγαπημένη σου ομάδα.
Στεγνή αίσθηση κάθε στιγμή
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Αντίγραφο της αυθεντικής σχεδίασης
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Safety Orange
- Στυλ: IB3151-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,84 m
- Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ίντερ 2026 Stadium SE