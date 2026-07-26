Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT Nike Academy+

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Κατάκτησε το γήπεδο με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.
Nike Academy+
Κατάκτησε το γήπεδο με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4 αστέρια
Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Nike Academy+