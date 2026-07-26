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Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT Nike Academy+ - Mineral Slate/Summit White/Μαύρο

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy+

Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT

Έκπτωση 29
Mineral Slate/Summit White/Μαύρο
Hot Lava/Μαύρο/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κατάκτησε το γήπεδο με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mineral Slate/Summit White/Μαύρο
  • Στυλ: IF2551-382

Nike Academy+

Έκπτωση 29

Κατάκτησε το γήπεδο με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Τσέπες με φερμουάρ
  • 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Mineral Slate/Summit White/Μαύρο
  • Στυλ: IF2551-382

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,84 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

4 αστέρια

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT Nike Academy+

Nike Academy+

Έκπτωση 29

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