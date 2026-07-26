Ανδρικό ποδοσφαιρικό σορτς Dri-FIT Nike Academy+

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Κατάκτησε το γήπεδο με αυτό το ποδοσφαιρικό σορτς που απομακρύνει τον ιδρώτα. Κατασκευασμένο για να προσφέρει λεία, ανάλαφρη αίσθηση και κυκλοφορία του αέρα, διαθέτει πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό για επιπλέον κυκλοφορία του αέρα.