Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Nike Dri-FIT Βραζιλία Strike

Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτό το κομμάτι συνδυάζει κλασική εφαρμογή και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Βραζιλία Strike
Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτό το κομμάτι συνδυάζει κλασική εφαρμογή και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Axcel707a5968868646318a136e7719883c86
Fina och sköna, dock lite stora i strl. Tog strl L
Βραζιλία Strike