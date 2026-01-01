Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό σορτς Τσέλσι Strike Nike Dri-FIT

Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, αυτό το κομμάτι συνδυάζει κλασική εφαρμογή και τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.