Ανδρικό ποδοσφαιρικό πλεκτό παντελόνι Αγγλία Nike Dri-FIT Strike

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Με σχεδιαστικές λεπτομέρειες που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τα ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, η στενή γραμμή και η τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα προσφέρουν δροσερή αίσθηση και απόλυτη συγκέντρωση όσο τελειοποιείς τις δεξιότητές σου.