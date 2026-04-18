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Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy - Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Academy

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT

44,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Αυτό το ανάλαφρο υφαντό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Συνδυάζει κανονική γραμμή, αέρινες φάσες από διχτυωτό υλικό και τσέπες με φερμουάρ για εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Αυτό το ανάλαφρο υφαντό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Συνδυάζει κανονική γραμμή, αέρινες φάσες από διχτυωτό υλικό και τσέπες με φερμουάρ για εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Το υφαντό ύφασμα έχει απαλή και ανάλαφρη αίσθηση.
  • Η ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει εξασφαλίζει σταθερή εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ελαστικά ρεβέρ
  • Κεντημένο λογότυπο Swoosh
  • Σώμα / διχτυωτό υλικό: 100% πολυέστερ
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HJ3780-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (10)

4.1 αστέρια

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Nike Academy

44,99 €

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