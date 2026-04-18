Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Αυτό το ανάλαφρο υφαντό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Συνδυάζει κανονική γραμμή, αέρινες φάσες από διχτυωτό υλικό και τσέπες με φερμουάρ για εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HJ3780-010