Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι Dri-FIT Nike Academy

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Αυτό το ανάλαφρο υφαντό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Συνδυάζει κανονική γραμμή, αέρινες φάσες από διχτυωτό υλικό και τσέπες με φερμουάρ για εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις.
Nike Academy
Αυτό το ανάλαφρο υφαντό παντελόνι έχει σχεδιαστεί για την προπόνηση ποδοσφαίρου και απομακρύνει τον ιδρώτα, για απόλυτη συγκέντρωση στο γήπεδο. Συνδυάζει κανονική γραμμή, αέρινες φάσες από διχτυωτό υλικό και τσέπες με φερμουάρ για εφαρμογή χωρίς ενοχλήσεις.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.1 αστέρια
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy