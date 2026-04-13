Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike Αγγλία Tech Fleece

Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
Απόλαυσε άνετη εφαρμογή ενώ υποστηρίζεις την ομάδα σου με αυτό το παντελόνι φόρμας Αγγλία. Είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο τεχνικό φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.
Αγγλία Tech Fleece
Απόλαυσε άνετη εφαρμογή ενώ υποστηρίζεις την ομάδα σου με αυτό το παντελόνι φόρμας Αγγλία. Είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο τεχνικό φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Yoni834533243
I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.
georges616954792
Top quality and highly recommend it.
Αγγλία Tech Fleece