triangle, start, resume, beginVideo
 
εικόνα 1 από 6
Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike Αγγλία Tech Fleece - Work Blue/Λευκό

Αγγλία Tech Fleece

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike

114,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Απόλαυσε άνετη εφαρμογή ενώ υποστηρίζεις την ομάδα σου με αυτό το παντελόνι φόρμας Αγγλία. Είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο τεχνικό φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB6412-486

Αγγλία Tech Fleece

114,99 €

Απόλαυσε άνετη εφαρμογή ενώ υποστηρίζεις την ομάδα σου με αυτό το παντελόνι φόρμας Αγγλία. Είναι φτιαγμένο από ανάλαφρο τεχνικό φλις κορυφαίας ποιότητας με λεία υφή στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για αποτελεσματική προστασία από το κρύο χωρίς πρόσθετο όγκο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 53% βαμβάκι / 47% πολυέστερ. Επένδυση τσέπης στην πλευρά των αρθρώσεων: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Work Blue/Λευκό
  • Στυλ: IB6412-486

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Στενή εφαρμογή: κομψή, προσαρμοσμένη επιλογή
    • Μήκος 7/8: φτάνει στον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Yoni834533243

    I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.

  • georges616954792

    Top quality and highly recommend it.

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike Αγγλία Tech Fleece

Αγγλία Tech Fleece

114,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 3