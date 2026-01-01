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Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Τσέλσι Nike Club - Pitch Blue/Λευκό

Τσέλσι Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike

59,99 €
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Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Τσέλσι σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι. Δημιουργήσαμε έτσι ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3410-426

Τσέλσι Club

59,99 €

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Τσέλσι σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι. Δημιουργήσαμε έτσι ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων)/πίσω τσέπη: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pitch Blue/Λευκό
  • Στυλ: II3410-426

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Τσέλσι Nike Club

    Τσέλσι Club

    59,99 €

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