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Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Ατλέτικο Μαδρίτης Club - Obsidian/Λευκό

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Nike

59,99 €
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Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της μέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση του αγαπημένου σου παντελονιού φόρμας, ενώ οι λεπτομέρειες της ομάδας στον μηρό δείχνουν την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: II3413-451

Ατλέτικο Μαδρίτης Club

59,99 €

Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της μέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση του αγαπημένου σου παντελονιού φόρμας, ενώ οι λεπτομέρειες της ομάδας στον μηρό δείχνουν την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων)/πίσω τσέπη: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: II3413-451

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Ατλέτικο Μαδρίτης Club

    Ατλέτικο Μαδρίτης Club

    59,99 €

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