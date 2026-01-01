Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας από French Terry ύφασμα Ατλέτικο Μαδρίτης Club

Αυτό το παντελόνι φόρμας Ατλέτικο Μαδρίτης είναι τόσο απαλό, ζεστό και άνετο που θα θέλεις να το φοράς κάθε στιγμή της μέρας σου. Το ύφασμα French Terry σε κλασική γραμμή που στενεύει προς τα κάτω χαρίζει την αίσθηση του αγαπημένου σου παντελονιού φόρμας, ενώ οι λεπτομέρειες της ομάδας στον μηρό δείχνουν την αφοσίωσή σου στην αγαπημένη σου ομάδα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό

Στυλ: II3413-451