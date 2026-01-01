Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Αγγλία Nike Club

Αγγλία Club
Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike
Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Αγγλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
- Στυλ: IB6289-410
Αγγλία Club
Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Αγγλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων)/πίσω τσέπη: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
- Στυλ: IB6289-410
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Αγγλία Club