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Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Αγγλία Nike Club - Midnight Navy/Λευκό

Αγγλία Club

Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Nike

59,99 €
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Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Αγγλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB6289-410

Αγγλία Club

59,99 €

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Αγγλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ελαστική ζώνη με κορδόνι που σφίγγει
  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Πλαϊνή τσέπη (πλευρά αρθρώσεων)/πίσω τσέπη: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό
  • Στυλ: IB6289-410

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,89 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Αγγλία Nike Club

    Αγγλία Club

    59,99 €

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