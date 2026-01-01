Ανδρικό ποδοσφαιρικό παντελόνι φόρμας Αγγλία Nike Club

Προσθέσαμε στοιχεία που δείχνουν την περηφάνια σου για την Αγγλία σε ένα κλασικό καθημερινό κομμάτι, για να δημιουργήσουμε ένα άνετο βασικό στιλ που θα φοράς ξανά και ξανά. Το φλις μεσαίου βάρους με χνουδωτή υφή έχει εξαιρετικά απαλή αίσθηση στο εσωτερικό και λεία υφή στο εξωτερικό, για άνετη εφαρμογή και διατήρηση του σταθερού σχήματος.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Midnight Navy/Λευκό

Στυλ: IB6289-410