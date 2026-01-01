Ανδρικό ποδοσφαιρικό αμάνικο μπουφάν μεσαίου βάρους Nike Therma-FIT Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner

Ανακυκλωμένα υλικά
Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner
Ανδρικό ποδοσφαιρικό αμάνικο μπουφάν μεσαίου βάρους Nike Therma-FIT
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το αμάνικο μπουφάν Therma-FIT που προστατεύει από το κρύο είναι ιδανικό για τις αλλαγές του καιρού. Η μόνωση είναι ραμμένη σε σχέδιο chevron που παραπέμπει στο κλασικό τζάκετ Windrunner. Το ανθεκτικό υφαντό ύφασμα στο εξωτερικό περίβλημα απωθεί την ελαφριά βροχή για στεγνή αίσθηση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Sport Red
- Στυλ: HM3174-010
Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner
Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το αμάνικο μπουφάν Therma-FIT που προστατεύει από το κρύο είναι ιδανικό για τις αλλαγές του καιρού. Η μόνωση είναι ραμμένη σε σχέδιο chevron που παραπέμπει στο κλασικό τζάκετ Windrunner. Το ανθεκτικό υφαντό ύφασμα στο εξωτερικό περίβλημα απωθεί την ελαφριά βροχή για στεγνή αίσθηση.
Πλεονεκτήματα
- Η σχεδίαση έχει χαλαρή γραμμή στους ώμους, στο στήθος και στο σώμα για αθλητική εφαρμογή που μπορείς να συνδυάζεις με άλλα ρούχα.
- Η σχεδίαση με φερμουάρ σε όλο το μήκος επιτρέπει τη ρύθμιση της κάλυψης, ενώ προσφέρει ζεστασιά και στιλ.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Τσέπες για τα χέρια
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Sport Red
- Στυλ: HM3174-010
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner