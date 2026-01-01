Ανδρικό ποδοσφαιρικό αμάνικο μπουφάν μεσαίου βάρους Nike Therma-FIT Ατλέτικο Μαδρίτης Windrunner

Ένας διακριτικός τρόπος να δείξεις την υποστήριξή σου στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Με μινιμαλιστικό, διακριτικό σχέδιο, αυτό το αμάνικο μπουφάν Therma-FIT που προστατεύει από το κρύο είναι ιδανικό για τις αλλαγές του καιρού. Η μόνωση είναι ραμμένη σε σχέδιο chevron που παραπέμπει στο κλασικό τζάκετ Windrunner. Το ανθεκτικό υφαντό ύφασμα στο εξωτερικό περίβλημα απωθεί την ελαφριά βροχή για στεγνή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Smoke Grey/Sport Red

Στυλ: HM3174-010