Ανδρικό παπούτσι Nike Air Force 1 Mid '07

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΤΙΛ AF1.

Το Air Force 1 Mid '07 έχει στοιχεία που ήδη γνωρίζεις: προσεγμένες κομψές επικαλύψεις, εντυπωσιακές πινελιές και απόλυτα ισορροπημένα στοιχεία που χαρίζουν λαμπερή εμφάνιση. Το κολάρο μεσαίου ύψους και το κλασικό κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρουν κλασική άνεση με έμπνευση από το μπάσκετ, ενώ οι διατρήσεις στα δάχτυλα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα Άνεση και ανθεκτικότητα από την πρώτη στιγμή για πάνω από 35 χρόνια. Ανθεκτικά ραμμένες επικαλύψεις, δέρμα κορυφαίας ποιότητας και σχεδίαση που προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, σε ένα μοντέλο που διαθέτει όσα χρειάζεσαι για να μπορείς να το φοράς κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.

Αντικραδασμική προστασία Nike Air, που σχεδιάστηκε αρχικά για μοντέλα μπάσκετ υψηλών επιδόσεων, για άνεση που διαρκεί, αλλά και επένδυση στον αστράγαλο και τη γλώσσα για ακόμα πιο μαλακό βηματισμό.

Κομψό και εύκολο στο καθάρισμα επάνω μέρος που είναι ιδανικό για εμφανίσεις εκτός γηπέδου, με σχεδίαση μεσαίου ύψους και φινίρισμα στη σόλα μεγάλου πάχους κάτω από το πέλμα που παραπέμπει στα βασικά χαρακτηριστικά του μπάσκετ. Συνδυασμός ιστορίας, εμφάνισης και άνεσης σε ένα παπούτσι.

Λεπτομέρειες προϊόντος Ενδιάμεση σόλα με αφρό

Κορδόνια που δένουν με διαφορετικούς τρόπους

Κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό για εξατομικευμένο στιλ και εφαρμογή

Διατρήσεις στα δάχτυλα

Σόλα με καουτσούκ που δεν αφήνει αποτύπωμα για μεγαλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: CW2289-001