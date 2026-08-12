Ανδρικό παπούτσι Nike Air Force 1 Mid '07

DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Το Air Force 1 Mid '07 έχει στοιχεία που ήδη γνωρίζεις: προσεγμένες κομψές επικαλύψεις, εντυπωσιακές πινελιές και απόλυτα ισορροπημένα στοιχεία που χαρίζουν λαμπερή εμφάνιση. Το κολάρο μεσαίου ύψους και το κλασικό κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρουν κλασική άνεση με έμπνευση από το μπάσκετ, ενώ οι διατρήσεις στα δάχτυλα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση.
Nike Air Force 1 Mid '07
ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΤΙΛ AF1.
Το Air Force 1 Mid '07 έχει στοιχεία που ήδη γνωρίζεις: προσεγμένες κομψές επικαλύψεις, εντυπωσιακές πινελιές και απόλυτα ισορροπημένα στοιχεία που χαρίζουν λαμπερή εμφάνιση. Το κολάρο μεσαίου ύψους και το κλασικό κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρουν κλασική άνεση με έμπνευση από το μπάσκετ, ενώ οι διατρήσεις στα δάχτυλα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση.
Το AF1 κυκλοφόρησε το 1982 και ήταν το πρώτο μοντέλο για μπάσκετ με τεχνολογία Nike Air που έφερε την επανάσταση στο παιχνίδι και βρήκε γρήγορα απήχηση σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, το Air Force 1 παραμένει πιστό στις ρίζες του με την ίδια μαλακή και ελαστική αντικραδασμική προστασία που άλλαξε την ιστορία των sneaker.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
DestinyC390606198
Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me
Ready for School
Mystic25
Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!
Nike Air Force ‘01
philw169984581
Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.
Nike Air Force 1 Mid '07
Εξερεύνησε τα ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Mid '07
Για πάνω από 35 χρόνια, αυτό το μοντέλο προσφέρει άνεση και ανθεκτικότητα από την πρώτη στιγμή. Έχει ανθεκτικά ραμμένες επικαλύψεις, δέρμα κορυφαίας ποιότητας και σχεδίαση που προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, για να μπορείς να το φοράς κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.
Η αντικραδασμική προστασία Nike Air, που σχεδιάστηκε αρχικά για μοντέλα μπάσκετ υψηλών επιδόσεων, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ η επένδυση στον αστράγαλο και στη γλώσσα εξασφαλίζει ακόμα πιο μαλακό βηματισμό.
Το επάνω μέρος είναι κομψό και καθαρίζεται εύκολα, κάνοντας αυτό το παπούτσι ιδανική επιλογή για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Παράλληλα, η σχεδίαση μεσαίου ύψους και το φινίρισμα στη σόλα μεγάλου πάχους κάτω από το πέλμα αποπνέουν κλασικό μπασκετικό στιλ. Αυτό το παπούτσι συνδυάζει την ένδοξη ιστορία με την εντυπωσιακή εμφάνιση και την άνεση.