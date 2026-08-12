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Ανδρικό παπούτσι Nike Air Force 1 Mid '07 - Μαύρο/Μαύρο

Nike Air Force 1 Mid '07

Ανδρικό παπούτσι

129,99 €
Ανδρικό παπούτσι Nike Air Force 1 Mid '07 - Μαύρο/Μαύρο
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Αυτό το προϊόν εξαιρείται από τις προσφορές και τις εκπτώσεις του ιστοτόπου.

Το Air Force 1 Mid '07 έχει στοιχεία που ήδη γνωρίζεις: προσεγμένες κομψές επικαλύψεις, εντυπωσιακές πινελιές και απόλυτα ισορροπημένα στοιχεία που χαρίζουν λαμπερή εμφάνιση. Το κολάρο μεσαίου ύψους και το κλασικό κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρουν κλασική άνεση με έμπνευση από το μπάσκετ, ενώ οι διατρήσεις στα δάχτυλα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CW2289-001

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΤΙΛ AF1.

Το Air Force 1 Mid '07 έχει στοιχεία που ήδη γνωρίζεις: προσεγμένες κομψές επικαλύψεις, εντυπωσιακές πινελιές και απόλυτα ισορροπημένα στοιχεία που χαρίζουν λαμπερή εμφάνιση. Το κολάρο μεσαίου ύψους και το κλασικό κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό προσφέρουν κλασική άνεση με έμπνευση από το μπάσκετ, ενώ οι διατρήσεις στα δάχτυλα εξασφαλίζουν δροσερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Άνεση και ανθεκτικότητα από την πρώτη στιγμή για πάνω από 35 χρόνια. Ανθεκτικά ραμμένες επικαλύψεις, δέρμα κορυφαίας ποιότητας και σχεδίαση που προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, σε ένα μοντέλο που διαθέτει όσα χρειάζεσαι για να μπορείς να το φοράς κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.
  • Αντικραδασμική προστασία Nike Air, που σχεδιάστηκε αρχικά για μοντέλα μπάσκετ υψηλών επιδόσεων, για άνεση που διαρκεί, αλλά και επένδυση στον αστράγαλο και τη γλώσσα για ακόμα πιο μαλακό βηματισμό.
  • Κομψό και εύκολο στο καθάρισμα επάνω μέρος που είναι ιδανικό για εμφανίσεις εκτός γηπέδου, με σχεδίαση μεσαίου ύψους και φινίρισμα στη σόλα μεγάλου πάχους κάτω από το πέλμα που παραπέμπει στα βασικά χαρακτηριστικά του μπάσκετ. Συνδυασμός ιστορίας, εμφάνισης και άνεσης σε ένα παπούτσι.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Κορδόνια που δένουν με διαφορετικούς τρόπους
  • Κλείσιμο με αυτοκόλλητο υλικό για εξατομικευμένο στιλ και εφαρμογή
  • Διατρήσεις στα δάχτυλα
  • Σόλα με καουτσούκ που δεν αφήνει αποτύπωμα για μεγαλύτερη πρόσφυση και ανθεκτικότητα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CW2289-001

Η καταγωγή του Air Force 1

Το AF1 κυκλοφόρησε το 1982 και ήταν το πρώτο μοντέλο για μπάσκετ με τεχνολογία Nike Air που έφερε την επανάσταση στο παιχνίδι και βρήκε γρήγορα απήχηση σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, το Air Force 1 παραμένει πιστό στις ρίζες του με την ίδια μαλακή και ελαστική αντικραδασμική προστασία που άλλαξε την ιστορία των sneaker.

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (246)

4.8 αστέρια

  • DestinyC390606198

    Just what I wanted it does have the leather straps which was all that mattered to me

  • Ready for School

    Mystic25

    Nike Air Force One for the win! Shoes are always affordable(around school time),comfortable,(room to grow),and stylish.(goes with anything especially school uniforms!

  • Nike Air Force ‘01

    philw169984581

    Very cool and comfortable. Very attractive looking sneaker.

Ανδρικό παπούτσι Nike Air Force 1 Mid '07

Nike Air Force 1 Mid '07

129,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 20

Εξερεύνησε τα ανδρικά παπούτσια Nike Air Force 1 Mid '07

Για πάνω από 35 χρόνια, αυτό το μοντέλο προσφέρει άνεση και ανθεκτικότητα από την πρώτη στιγμή. Έχει ανθεκτικά ραμμένες επικαλύψεις, δέρμα κορυφαίας ποιότητας και σχεδίαση που προσαρμόζεται εύκολα στο πόδι, για να μπορείς να το φοράς κάθε στιγμή και σε κάθε περίσταση.

Η αντικραδασμική προστασία Nike Air, που σχεδιάστηκε αρχικά για μοντέλα μπάσκετ υψηλών επιδόσεων, προσφέρει άνεση που διαρκεί, ενώ η επένδυση στον αστράγαλο και στη γλώσσα εξασφαλίζει ακόμα πιο μαλακό βηματισμό.

Το επάνω μέρος είναι κομψό και καθαρίζεται εύκολα, κάνοντας αυτό το παπούτσι ιδανική επιλογή για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Παράλληλα, η σχεδίαση μεσαίου ύψους και το φινίρισμα στη σόλα μεγάλου πάχους κάτω από το πέλμα αποπνέουν κλασικό μπασκετικό στιλ. Αυτό το παπούτσι συνδυάζει την ένδοξη ιστορία με την εντυπωσιακή εμφάνιση και την άνεση.