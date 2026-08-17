Ανδρικό παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14

69,99 €

Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.

Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.