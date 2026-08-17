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Ανδρικό παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14 - Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό

Nike Downshifter 14

Ανδρικό παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο

69,99 €
Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
Μαύρο/Anthracite/Μαύρο
Summit White/Μαύρο/Λευκό/Metallic Silver
Λευκό/Racer Blue/Anthracite/Μαύρο
Λευκό/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Μαύρο/Anthracite/Λευκό/Red Orbit
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.
  • Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.
  • Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Βάρος: περίπου 358 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)
  • Διαφορά ύψους μεταξύ φτέρνας-δαχτύλων: 10 mm
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Anthracite/Wolf Grey/Λευκό
  • Στυλ: IB1895-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (27)

4.1 αστέρια

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Ανδρικό παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14

Nike Downshifter 14

69,99 €

Η καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και η ενδιάμεση σόλα από μαλακό αφρό προστατεύουν κάθε βήμα.

Καινοτομία για

Τρέξιμο σε δρόμο

Αντικραδασμική προστασία

Υψηλή απόκριση

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 358 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάρος παπουτσιού

Περίπου 358 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)

Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων

10 mm

Χαρακτηριστικά υψηλών επιδόσεων

  • Αεριζόμενο επάνω μέρος

    Το ειδικό διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση στο επάνω μέρος εξασφαλίζει την κυκλοφορία του αέρα.

  • Άνετη ενδιάμεση σόλα

    Αυξήσαμε την ποσότητα αντικραδασμικής προστασίας στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και αναπήδηση.

  • Σταθερή εφαρμογή

    Το εσωτερικό λάστιχο εφαρμογής συγκρατεί το πόδι γύρω από το μέσο του πέλματος για σταθερή αίσθηση.

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