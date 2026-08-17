Ανδρικό παπούτσι για τρέξιμο σε δρόμο Nike Downshifter 14

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Ανέβασε ρυθμούς με το Downshifter 14. Αυξήσαμε την αντικραδασμική προστασία στην ενδιάμεση σόλα για περισσότερη άνεση και απόκριση από την προηγούμενη έκδοση. Επιπλέον, το επάνω μέρος είναι φτιαγμένο από διχτυωτό υλικό με αραιή ύφανση για βέλτιστη κυκλοφορία του αέρα, ενώ ένα λάστιχο υποστήριξης στο μέσο του πέλματος σου δίνει σταθερή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.1 αστέρια
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Καινοτομία για
Αντικραδασμική προστασία
Βάρος παπουτσιού
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
Βάρος παπουτσιού
Περίπου 358 γραμμάρια (ανδρικό μέγεθος 44)
Διαφορά ύψους φτέρνας-δαχτύλων
10 mm