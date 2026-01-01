Ανδρικό παντελόνι Repel Nike ACG "Smith Summit" με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

Nike ACG "Smith Summit"

194,99 €

Εξωγήινοι ή οπτική ψευδαίσθηση; Τα μυστηριώδη φώτα που γεμίζουν τον ουρανό πάνω από τη Μάρφα του Τέξας, ενέπνευσαν αυτήν την τολμηρή ανανέωση των κλασικών μας cargo Smith Summit. Διατηρήσαμε την ίδια τεχνολογία που έχεις συνηθίσει: ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα, είναι υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και το παντελόνι ακόμη μετατρέπεται σε σορτς με σχέδιο με φερμουάρ.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από το Smith Rock

Αυτό το παντελόνι σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε αρχικά στο Smith Rock, ένα πάρκο ιδανικό για αναρρίχηση στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Αυτή η έκδοση έχει μια στάμπα, εμπνευσμένη από τα φώτα της Μάρφα που γεμίζουν τον ουρανό πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ. Από την πρώτη καταγεγραμένη εμφάνισή τους το 1883, οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν αποτελούν απόδειξη εξωγήινης ζωής.

Σχεδίαση για κάθε περιπέτεια

Το υφαντό ύφασμα απωθεί το νερό και σε προστατεύει από τις ακτίνες UV ενώ αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις της φύσης.

Ιδανική επιλογή για υπαίθριες εξορμήσεις

Η ριχτή γραμμή προσφέρει ευρύχωρη αίσθηση στον καβάλο, στους μηρούς και στα μπατζάκια. Η προσχηματισμένη σχεδίαση στα γόνατα, η ελαφρώς ελαστική εφαρμογή του υφάσματος και η ενίσχυση στις ραφές χαρίζουν πιο φυσική κίνηση.

Επιλογές στιλ

Η αλλαγή του στιλ των ρούχων σου δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, χάρη στις αποσπώμενες κάτω φάσες. Προσθέσαμε φερμουάρ με χρωματική κωδικοποίηση για να διασφαλίσουμε ότι κάθε μπατζάκι θα καταλήξει στη σωστή θέση.