Ανδρικό παντελόνι Repel Nike ACG "Smith Summit" με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία

Ανακυκλωμένα υλικά
Nike ACG "Smith Summit"
Ανδρικό παντελόνι Repel με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 75% ίνες από ανακυκλωμένο νάιλον
Εξωγήινοι ή οπτική ψευδαίσθηση; Τα μυστηριώδη φώτα που γεμίζουν τον ουρανό πάνω από τη Μάρφα του Τέξας, ενέπνευσαν αυτήν την τολμηρή ανανέωση των κλασικών μας cargo Smith Summit. Διατηρήσαμε την ίδια τεχνολογία που έχεις συνηθίσει: ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα, είναι υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και το παντελόνι ακόμη μετατρέπεται σε σορτς με σχέδιο με φερμουάρ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Μαύρο/Summit White
- Στυλ: HV1129-060
Nike ACG "Smith Summit"
Εξωγήινοι ή οπτική ψευδαίσθηση; Τα μυστηριώδη φώτα που γεμίζουν τον ουρανό πάνω από τη Μάρφα του Τέξας, ενέπνευσαν αυτήν την τολμηρή ανανέωση των κλασικών μας cargo Smith Summit. Διατηρήσαμε την ίδια τεχνολογία που έχεις συνηθίσει: ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα, είναι υδροαπωθητικό και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Και το παντελόνι ακόμη μετατρέπεται σε σορτς με σχέδιο με φερμουάρ.
Σχεδίαση εμπνευσμένη από το Smith Rock
Αυτό το παντελόνι σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε αρχικά στο Smith Rock, ένα πάρκο ιδανικό για αναρρίχηση στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Αυτή η έκδοση έχει μια στάμπα, εμπνευσμένη από τα φώτα της Μάρφα που γεμίζουν τον ουρανό πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ. Από την πρώτη καταγεγραμένη εμφάνισή τους το 1883, οι άνθρωποι αναρωτιούνται αν αποτελούν απόδειξη εξωγήινης ζωής.
Σχεδίαση για κάθε περιπέτεια
Το υφαντό ύφασμα απωθεί το νερό και σε προστατεύει από τις ακτίνες UV ενώ αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις της φύσης.
Ιδανική επιλογή για υπαίθριες εξορμήσεις
Η ριχτή γραμμή προσφέρει ευρύχωρη αίσθηση στον καβάλο, στους μηρούς και στα μπατζάκια. Η προσχηματισμένη σχεδίαση στα γόνατα, η ελαφρώς ελαστική εφαρμογή του υφάσματος και η ενίσχυση στις ραφές χαρίζουν πιο φυσική κίνηση.
Επιλογές στιλ
Η αλλαγή του στιλ των ρούχων σου δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, χάρη στις αποσπώμενες κάτω φάσες. Προσθέσαμε φερμουάρ με χρωματική κωδικοποίηση για να διασφαλίσουμε ότι κάθε μπατζάκι θα καταλήξει στη σωστή θέση.
Περισσότερα πλεονεκτήματα
- Έχει ελαστική μέση με ζώνη για να πετυχαίνεις την εφαρμογή που σου αρέσει.
- Η φωσφοριζέ χάντρα UFO θυμίζει την εξωγήινη έμπνευση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 96% νάιλον / 4% σπάντεξ. Επένδυση στις τσέπες ψηλά: 100% πολυέστερ.
- Κεντημένα logo Nike ACG και Swoosh
- Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB μόνο στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.
- Κλείσιμο με σούστες
- Ελαστικό κορδόνι και στόπερ στα τελειώματα
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Anthracite/Μαύρο/Summit White
- Στυλ: HV1129-060
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,85 m
- Ριχτή εφαρμογή: άνετη, χαλαρή αίσθηση
- Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο νάιλον στα προϊόντα Nike κατασκευάζεται από διάφορα υλικά, όπως ανακυκλωμένα χαλιά και χρησιμοποιημένα δίχτυα ψαρέματος. Το νάιλον καθαρίζεται, υποβάλλεται σε διαλογή και μετατρέπεται σε νιφάδες πριν υποβληθεί σε χημικές ή μηχανικές διεργασίες ανακύκλωσης για τη δημιουργία νέων, ανακυκλωμένων νημάτων από νάιλον.
- Τα ρούχα που προέρχονται από υλικά ανακυκλωμένου νάιλον μειώνουν τις εκπομπές άνθρακα έως 50% σε σχέση με το νέο νάιλον.
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Nike ACG "Smith Summit"