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Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT UV Nike 24.7 PerfectStretch - Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike 24.7 PerfectStretch

Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT UV

139,99 €
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το παντελόνι σε κλασική γραμμή είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, καθώς έχει δύο πιέτες σε όλο το μήκος που δημιουργούν ευρύχωρη αίσθηση και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το παντελόνι σε κλασική γραμμή είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, καθώς έχει δύο πιέτες σε όλο το μήκος που δημιουργούν ευρύχωρη αίσθηση και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Ασφαλής αποθήκευση

Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά επιτρέπει την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.

Περισσότερα πλεονεκτήματα

  • Η ελαστική ζώνη και οι θηλιές προσφέρουν σταθερή εφαρμογή.
  • Η πίσω δεξιά τσέπη κλείνει με φερμουάρ.
  • Αυτό το προϊόν προσφέρει αντηλιακή προστασία UVA και UVB στις περιοχές που καλύπτονται από το ύφασμα. Για την προστασία των εκτεθειμένων περιοχών, συνιστάται η χρήση αντηλιακής κρέμας υψηλής ποιότητας.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαρακτηριστική θηλιά για κρέμασμα στην αριστερή ραφή της ζώνης
  • Φερμουάρ μπροστά που κλείνει με κόπιτσα
  • Σώμα: 100% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 86% πολυέστερ / 14% σπάντεξ.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Dark Smoke Grey
  • Στυλ: IF2123-010

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,83 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
    • Κλασικό μήκος: φτάνει κάτω από τον αστράγαλο
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT UV Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

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