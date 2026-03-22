Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT UV Nike 24.7 PerfectStretch

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 50% ίνες ανακυκλωμένου πολυέστερ
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το παντελόνι σε κλασική γραμμή είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, καθώς έχει δύο πιέτες σε όλο το μήκος που δημιουργούν ευρύχωρη αίσθηση και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Nike 24.7 PerfectStretch
Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το παντελόνι σε κλασική γραμμή είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, καθώς έχει δύο πιέτες σε όλο το μήκος που δημιουργούν ευρύχωρη αίσθηση και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά επιτρέπει την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch