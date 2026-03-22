Ανδρικό παντελόνι Dri-FIT UV Nike 24.7 PerfectStretch

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Το ύφασμα PerfectStretch είναι φτιαγμένο για άνεση όλη μέρα, με δυνατότητα διάτασης σε τέσσερις κατευθύνσεις και προσεγμένη εμφάνιση. Αυτό το παντελόνι σε κλασική γραμμή είναι η ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση, καθώς έχει δύο πιέτες σε όλο το μήκος που δημιουργούν ευρύχωρη αίσθηση και θηλιά για εύκολο κρέμασμα.

Τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Ασφαλής αποθήκευση

Η κρυφή τσέπη με φερμουάρ στο εσωτερικό της δεξιάς τσέπης χωράει τα περισσότερα κινητά. Η κοφτή τσέπη από διχτυωτό υλικό στην αριστερή πλευρά επιτρέπει την αποθήκευση απαραίτητων μικροαντικειμένων. Όλες οι τσέπες είναι ραμμένες στο εσωτερικό, ώστε να παραμένουν σταθερές στη θέση τους στη διάρκεια της μέρας.